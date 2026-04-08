Как студенты ИТ-специальностей колледжей Москвы строят карьеру еще до выпуска

Элина Битюцкая
Две трети старшекурсников получают предложения о работе еще до выпуска.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

В колледжах Москвы растет число студентов ИТ-специальностей

Количество будущих ИТ-специалистов в столичных колледжах увеличилось почти на 10%, превысив 23 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Будущих специалистов готовят в 19 столичных колледжах, они осваивают 12 специальностей.

«Среди них (специальностей. — Прим. ред.) — разработка игр и работа с виртуальной реальностью, квантовые коммуникации, а также компьютерные системы и комплексы, сетевое и системное администрирование, программирование, информационная безопасность», — уточнили в ведомстве.

Благодаря сотрудничеству с ведущими работодателями ИТ-сферы более 70% учебного времени отводится практике и решению реальных кейсов. С первых курсов ребята работают с отечественным программным обеспечением.

Возможность оттачивать навыки на базе крупных профильных компаний помогает будущим специалистам находить работу еще во время учебы или сразу после получения диплома. По данным департамента, около двух третей старшекурсников получают предложения о трудоустройстве до выпуска.

Ранее 5-tv.ru писал о поддержке учащихся московских школ и колледжей искусств — в 2024 году ребята получили более 30 тысяч наград за свои достижения.

