В Тверской области ребенок погиб из-за падения дерева

Семилетний ребенок погиб в результате падения дерева в Конаковском районе Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в населенном пункте Карачарово. По данным надзорного ведомства, в момент падения дерева мальчик находился в палатке, установленной на территории острова.

Ребенка с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение. Несмотря на помощь врачей, спасти его не удалось.

По факту произошедшего Следственный комитет Тверской области организовал доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ход и итоги проверки контролирует Конаковская межрайонная прокуратура.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что двух пострадавших на юге Москвы. Мужчины решили спрятаться от обрушившегося на столицу дождя под деревом, однако спустя некоторое время в него ударила молния. Оба на месте потеряли сознание. Их доставили в больницу.

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