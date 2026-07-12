Фицо сообщил о желании стран НАТО возобновить диалог с Россией

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 39 0

Он также заявил об отказе Братиславы участвовать в предоставлении помощи киевскому режиму.

Страны НАТО хотят возобновить диалог с Россией

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Многие государства — члены НАТО заинтересованы в возобновлении контактов с Москвой. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил словацкий премьер Роберт Фицо, говоря об итогах прошедшего накануне саммита альянса в Турции.

«Для меня главное, что ряд государств-членов НАТО проявил интерес к диалогу с Россией», — написал глава правительства.

Фицо также отметил, что такой подход представителей альянса соответствует позиции Братиславы. Он подчеркнул, что Словакия всегда была на стороне взаимодействия и диалога между сторонами.

Кроме того, премьер заявил об отказе его страны участвовать в программе предоставления военной помощи Украине. Премьер добавил, что военный блок услышал позицию Братиславы по этому вопросу.

Саммит НАТО в Анкаре прошел с 7 по 8 июля. В нем приняли участие лидеры стран-членов альянса, а также глава киевского режима Владимир Зеленский. По его итогам военный блок пообещал предоставить Украине 70 миллиардов рублей.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что прошедший саммит НАТО для Зеленского закончился унижением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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