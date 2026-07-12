Флаг и гимн все ближе: у российских спортсменов появился шанс вернуться на Олимпийские игры

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После решения МОК многое будет зависеть от позиции отдельных международных спортивных федераций, часть из которых уже заявила о несогласии.

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Российские спортсмены стали на шаг ближе к возвращению на Олимпиаду с флагом

Российские спортсмены получили реальный шанс вернуться на Олимпиаду с флагом и гимном.

На днях Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с наших атлетов и временно восстановил Олимпийский комитет России. Это очень здорово, это важный шаг, но еще не время для фанфар. Дело в том, что окончательное решение — пускать или не пускать на соревнования спортсменов — принимают отдельные федерации.

Так, например, Международный союз биатлонистов, где сильны позиции скандинавов, заявил, что россиян не пустит на соревнования даже в нейтральном статусе. Ладно, ладно. Подождем, пока дозреют. Раньше МОК сам вводил ограничения против нас, и на это было удобно ссылаться русофобам от спорта из других стран, а теперь надо брать ответственность на себя. И сильно «борзеть» нашим недоброжелателям уже не получится.

Например, Эстония лишилась права на проведение чемпионата Европы по пневматической стрельбе, потому что Европейская стрелковая ассоциация вернула россиян в строй, а Таллин отказался пускать наших спортсменов.

Мы, к слову, не отбираем чье-то место, мы — возвращаем свое. Россия стояла у истоков формирования Олимпийского движения, вот — показательная фотография, первый состав МОК, за спиной Пьера де Кубертена — представитель России Алексей Бутовский. Фото 1898 года с первых возрожденных Олимпийских игр.

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