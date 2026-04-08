Снижают риски: какие настройки мобильного банка усиливают его безопасность

Завлабораторией РТУ Силаев: настройки могут усилить защиту мобильного банка

Можно усилить безопасность мобильного банка, если вручную изменить в нем настройки. Об этом изданию Life.ru рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта Российского технологического университета Юрий Силаев.

Эксперт отметил, что зачастую в приложениях банков параметры защиты работают в базовом режиме. Но их безопасность можно усилить, если изменить настройки вручную.

«Одна из базовых мер — включить обязательное подтверждение каждой финансовой операции паролем или биометрией независимо от времени последней разблокировки телефона. Такая настройка исключает проведение платежей и переводов без дополнительной проверки и обеспечивает постоянный контроль над всеми списаниями со счета», — объяснил завлабораторией.

Кроме того, он рекомендовал привязать счет к конкретному смартфону. Тогда при попытке войти будет проверяться не только логин и пароль, но и идентификатор устройства. В таком случае, если кто-то попытается зайти с другого смартфона, счет будет блокироваться. Это значит, что, даже имея все необходимые данные, злоумышленники не смогут попасть в приложение, используя другой гаджет.

Силаев также добавил, что система быстрых платежей (СБП) по номеру телефона позволяет установить лимит на сутки или на одну операцию. В его рамках можно совершать переводы без дополнительного подтверждения. Также есть возможность СБП отключить совсем и переводить деньги только по полным реквизитам.

Доступ к геолокации в режиме «только при использовании» помогает выявить подозрительную активность. Если операцию попытаются совершить из необычного места или другой страны, система потребует дополнительного подтверждения.

Эксперт также советует использовать для интернет-покупок виртуальные карты. На них также можно установить лимиты. Это позволяет снизить риски, так как основные денежные средства будут лежать отдельно.

Помимо этого, можно установить ограничения на транзакции. При попытке списать сумму выше лимита на одну покупку, при попытке перевода в определенные страны или при покупке товаров в конкретных торговых точках система отклонит операцию и пришлет уведомление владельцу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за ссылками с вроде бы полезной информацией мошенники могут прятать вредоносное программное обеспечение. Особенно осторожными нужно быть в отношении сведений, которые приходят в мессенджерах.

