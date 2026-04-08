Лавров указал на желание мира на Ближнем Востоке на основе баланса интересов

Мария Гоманюк
Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour / West Asia News Agency

Россия выступает за урегулирование ситуации на Ближнем Востоке с учетом интересов всех стран региона. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Меняется геополитическая ситуация, и при всех обстоятельствах, мы желаем, конечно, умиротворения Ближнего Востока, на основе баланса интересов всех без исключения стран региона. И Ирана, и всех его соседей», — подчеркнул министр на 46-м заседании Совета глав субъектов России при МИД.

Москва настаивает на комплексном подходе к урегулированию, при котором учитываются позиции всех участников конфликта.

В свою очередь, как писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявленное прекращение огня между США и Ираном. Дипломат отметила важность подобных шагов для снижения напряженности.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о временной приостановке ударов по Ирану сроком на две недели. По его словам, режим прекращения огня должен соблюдаться обеими сторонами.

Позднее Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что США согласились с предложенным планом урегулирования. Начало переговоров намечено на 10 апреля в Исламабаде.

Обострение конфликта произошло 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В ответ Тегеран атаковал цели в Израиле, а также американские военные объекты на Ближнем Востоке.

