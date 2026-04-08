Telegram заблокировал более 100 тысяч каналов и групп в мире за 7 апреля

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Всего за последнюю неделю было зафиксировано свыше 512 тысяч ограничений.

Почему Telegram массово блокирует каналы и группы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Администрация мессенджера Telegram за 7 апреля заблокировала 100 тысяч 719 каналов и групп по всему миру. Об этом стало известно из обновленной статистики, опубликованной на сайте сервиса.

По данным платформы, с начала 2026 года было удалено почти 12 миллионов каналов и сообществ, которые нарушали правила мессенджера. Только за последнюю неделю было зафиксировано более 512 тысяч блокировок.

В компании уточнили, что значительная часть удалений связана с распространением запрещенного контента. В частности, почти 155 тысяч каналов заблокировали за публикацию материалов сексуального характера, еще более 53 тысяч — за призывы к насилию и пропаганду терроризма.

До этого, 6 апреля, Telegram ввел дополнительную маркировку для пользователей, которые используют сторонние сервисы, так называемые зеркала. Такие аккаунты получают пометку «неофициальный клиент». Представители мессенджера пояснили, что использование подобных решений может снижать уровень защиты переписки между пользователями.

Ранее, писал 5-tv.ru, россияне получили уведомления о последней возможности купить Telegram Premium.

