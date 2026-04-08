В Подмосковье простились с создателем гиперзвуковых ракет «Циркон» Александром Леоновым

В Подмосковье простились с создателем гиперзвуковых ракет «Циркон» Леоновым

В Подмосковье в эти минуты прощаются с легендарным конструктором, создателем гиперзвуковых ракет «Циркон» Александром Леоновым. Церемония проходит в Троицком соборе в Реутове. На гражданскую панихиду пришли коллеги, друзья, ученики — студенты Бауманки. Несмотря на колоссальную занятость на стратегически важном предприятии, он продолжал преподавать, передавая опыт молодым.

«Он очень ценил молодое поколение, он нас по-настоящему любил как будто бы. Действительно, он легенда живая. Он сделал так много в нашей отрасли, и это огромная утрата для нас», — сказал студент Вадим Царев.

«Воспоминания об этом великом человеке, гениальном конструкторе, ученом, конечно, только положительные. Сколько он сделал для страны, для укрепления обороноспособности, к сожалению, раскроется только через какое-то время. Мы сегодня не можем в полном объеме это говорить, называть изделия, которые были сделаны за последние годы», — отметил заместитель генерального директора «НПО машиностроения» Антон Дегтярев.

Гендиректор и главный конструктор одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России — «НПО машиностроения» — прошел путь от инженера до руководителя объединения. Он лично координировал серийное производство новых образцов вооружения. В их числе — противокорабельная крылатая ракета «Циркон», боевое оснащение для межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард». Участвовал в создании комплексов «Гранит» и «Вулкан», радиолокационных спутников «Кондор».

Страна прощается с человеком, который обеспечил оборону России на несколько десятилетий вперед.

