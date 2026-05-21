Ракету «Ярс» запустили с космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке

Межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» запустили во время учений ядерных сил с космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также экипаж фрегата произвел пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по полигону «Чижа» в акватории Баренцева моря. Кроме того, экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения, выполнил из подводного положения пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Синева», о чем рассказали в ведомстве.

«Выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования», — отметили в заявлении.

Помимо этого, расчет Вооруженных сил Белоруссии выполнил с оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» практический пуск баллистической ракеты с полигона «Капустин Яр».

В ведомстве сообщили, что к тренировкам привлекались наземная, морская и авиационная составляющие ядерных сил. Все задачи были решены в полном объеме, и ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

Президент России Владимир Путин 13 мая заявил о планомерном наращивании потенциала и глубокой модернизации стратегических ядерных сил страны. Глава государства подчеркнул, что Россия безусловно продолжит развивать это направление.

Российский лидер отметил, что особый фокус будет сделан на выпуске перспективных ракетных комплексов, способных беспрепятственно преодолевать существующие и проектируемые системы ПВО. Огромную роль в этом процессе, по словам Путина, играет Московский институт теплотехники, где создали «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булаву».

Благодаря деятельности этого научного центра в России сформировалась уникальная школа ракетных систем, которая вносит фундаментальный вклад в обеспечение суверенитета и безопасности государства.

