В Подмосковье пропал десятилетний мальчик

Правоохранители и добровольцы прочесывают местность в надежде найти ребенка.

В подмосковном Видном продолжаются мероприятия по поиску десятилетнего мальчика, который исчез 7 апреля. Об этом сообщила Московская областная общественная организация помощи пропавшим и пострадавшим детям «СПАС ГРАД».

На текущий момент информации о том, где может находиться несовершеннолетний, нет, а его поиски ведутся в круглосуточном режиме. К операции привлечены как сотрудники силовых структур, так и многочисленные волонтерские организации, специализирующиеся на поиске пропавших людей.

По информации родственников, пропавший ребенок имеет рост около 150 сантиметров и среднее телосложение. У мальчика светло-русые волосы и голубые глаза. В день своего исчезновения он был одет в яркую куртку разных цветов и кроссовки черно-белой расцветки.

Представители спасательных структур подчеркивают, что в подобных ситуациях важна каждая минута и любая информация от очевидцев. Граждан, которые могли видеть ребенка или обладают какими-либо сведениями о его передвижениях, призывают немедленно выйти на связь с волонтерами или полицией.

По мнению поисковиков, даже самая мелкая деталь может помочь установить маршрут мальчика и ускорить его обнаружение. На данный момент поисковая операция расширяется, охватывая новые участки городской застройки и лесопарковых зон.

