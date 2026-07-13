Российская армия уничтожила военные объекты Украины в портах Одессы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Для этого применили высокоточное оружие и ударные беспилотники.

Удары по портам Одессы

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Армия России нанесла удар по объектам ВСУ в портах Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины», — проинформировали в ведомстве.

Там также уточнили, что атака производилась при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования, а также ударными дронами. В министерстве отметили, что были поражены объекты инфраструктуры в портах Черного моря в Одесской области. В том числе и те, что используются для разгрузки и хранения предметов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС России уничтожили объекты энергетики и транспортной сети, работавшие на ВСУ. Для этого были применены силы оперативно-тактической авиации, ракетных, артиллерийских и беспилотных войск.

Также 5-tv.ru писал о том, что российские военные ударом дроном «Герань» уничтожили газораспределительную станцию, используемую в интересах ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Российская армия уничтожила военные объекты Украины в портах Одессы

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