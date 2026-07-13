За ночь над Московской областью был перехвачены 81 беспилотник ВСУ

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили 81 украинский беспилотник над территорией Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на своем канале в мессенджере МАКС.

«Сегодня за ночь силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку беспилотников на Московскую область. Над территорией региона было сбито и подавлено 81 БПЛА», — проинформировал губернатор.

Он также уточнил, что противник пытался атаковать Одинцово, Наро-Фоминск, Рузу, Раменское, Можайск, Волоколамск, Чехов, Озеры, Истру, Подольск, Ступино, Домодедово, Солнечногорск и Коломну.

В результате падения дронов в поселке Пионерский в Истре погибли три человека. Еще трое получили ранения. Кроме того, это спровоцировало возгорание в пяти частных домах. Также в деревне Бабкино повреждения получили два частных дома.

В Солнечногорске беспилотник ВСУ повредил стены и остекление в многоквартирном доме. Ранения получили два человека. Также в многоквартирном доме Можайска повреждены карниз и остекления.

Воробьев уточнил, что на месте происшествий работают сотрудники экстренных служб.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту Стаханов — Москва в Луганской Народной Республике. В результате удара пострадали два человека.

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