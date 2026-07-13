В Петергофе завершился морской поход в рамках проекта «Россия на Балтике 2026»

В Петергофе завершился морской поход яхт

Зрелищно и ярко в Петергофе финишировали яхты. Больше двух недель назад под гудок легендарного ледокола «Красин» они отправились из Петербурга в дальнее плавание, по пути сделав остановки в Кронштадте и Калининграде.

«Сегодня Калининград только через Петербург связан с большой Россией. И очень важно ходить к нам, очень важно от нас приходить в Петербург без остановки, несмотря ни на какую погоду, ни на какие шторма. А шторма в этот раз были серьезные. Вы прошли этот путь, вы герои», — сказала президент Музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

Общая протяженность морского пути составила больше тысячи километров. Эти дальние походы проводят четвертый год подряд. И сделать их популярными, как и сам яхтенный спорт, призван проект «Россия на Балтике».

Переход, посвященный 80-летию Калининградской области, проходил под пристальным вниманием кораблей стран НАТО.

По словам организаторов и участников, плавание выдалось непростым. Экипажам пришлось противостоять штормовому западному ветру, из-за чего одной из яхт пришлось лавировать против ветра на протяжении 200 миль.

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