В Петергофе завершился морской поход в рамках проекта «Россия на Балтике 2026»

Эфирная новость 24 0

Яхты вышли в море более двух недель назад.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Подгорчук; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петергофе завершился морской поход яхт

Зрелищно и ярко в Петергофе финишировали яхты. Больше двух недель назад под гудок легендарного ледокола «Красин» они отправились из Петербурга в дальнее плавание, по пути сделав остановки в Кронштадте и Калининграде.

«Сегодня Калининград только через Петербург связан с большой Россией. И очень важно ходить к нам, очень важно от нас приходить в Петербург без остановки, несмотря ни на какую погоду, ни на какие шторма. А шторма в этот раз были серьезные. Вы прошли этот путь, вы герои», — сказала президент Музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

Общая протяженность морского пути составила больше тысячи километров. Эти дальние походы проводят четвертый год подряд. И сделать их популярными, как и сам яхтенный спорт, призван проект «Россия на Балтике».

Переход, посвященный 80-летию Калининградской области, проходил под пристальным вниманием кораблей стран НАТО.

По словам организаторов и участников, плавание выдалось непростым. Экипажам пришлось противостоять штормовому западному ветру, из-за чего одной из яхт пришлось лавировать против ветра на протяжении 200 миль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:07
Измотаны борьбой: наследство Майкла Джексона рассорило его детей
9:01
Два человека пострадали в Солнечногорске в результате падения обломков БПЛА
8:55
В Петергофе завершился морской поход в рамках проекта «Россия на Балтике 2026»
8:50
За ночь над Московской областью был перехвачены 81 беспилотник ВСУ
8:46
Шелкопряд уничтожает гектары леса в Сибири и на Урале
8:39
Российская армия уничтожила военные объекты Украины в портах Одессы

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
«Никто на тормоз не нажал»: в Москве подростки на велосипедах сбили годовалую девочку
В Подмосковье начался грибной сезон
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео