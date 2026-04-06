Ветеран ВОВ и известный инженер Александр Иофа умер в Петербурге в возрасте 105 лет

|
Анастасия Антоненко
Губернатор Александр Беглов выразил искренние соболезнования родным и близким ушедшего.

Фото: пресс-служба администрации Центрального района Санкт-Петербурга

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Участник Великой Отечественной войны (ВОВ), советский и российский инженер Александр Леонидович Иофа умер в Санкт-Петербурге в возрасте 105 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района города.

В социальных сетях ветерана называют «человеком-эпохой». За боевые заслуги перед Отечеством он был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Александр Иофа родился в Ленинграде 5 марта 1921 года. В годы войны, будучи студентом, он восстановил разбомбленную электростанцию в Армавире.

Более 65 лет своей профессиональной деятельности ветеран посвятил науке, работая в научно-исследовательском институте «Морфизприбор». Он прошел путь от простого инженера до главного конструктора. Кроме того, Иофа был основателем лаборатории цифровой вычислительной техники.

Губернатор северной столицы Александр Беглов выразил искренние соболезнования родным и близким Иофы, отметив, что город понес невосполнимую утрату. Он назвал ветерана примером верности Родине и высокого профессионализма.

В этот же день, 6 апреля, из жизни ушла ветеран Великой Отечественной войны Полина Дмитриевна Громова. Ей было 104 года. Она была не только примером для всех, но и удивительно открытым, добрым и мудрым человеком.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.73
-1.00 91.00
-1.19
Последние новости

0:33
0:13
0:08
23:58
23:40
23:20
Сейчас читают

Интересные материалы

