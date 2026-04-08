Долг из прошлого: швейцарец требует от РЖД и мэрии Петербурга 614 миллионов рублей

Европеец обнаружил дома облигации — их выпустили для строительства железных дорог в Российской империи.

Шестьсот четырнадцать миллионов рублей хочет получить житель Швейцарии от мэрии Петербурга и РЖД. Все дело в том, что он обнаружил у себя дома пачку облигаций 1903 года, которые достались ему от прапрадеда. Бумаги выпускали для строительства железных дорог Российской империи.

И вот теперь предприимчивый европеец решил нажиться на них спустя 120 лет. Правда, шансов сорвать куш у него практически нет. Все эти бумаги давно недействительны.

«Продать их как-то или обменять на деньги, погасить их просто невозможно. Ну потому, что еще в 1918 году ВЦИК советской России издал декрет, аннулировал все иностранные займы, отказался, соответственно, принимать долги Российской империи», — пояснил экономист Алексей Родин.

Тут нужно добавить, что эти бумаги сегодня все-таки имеют ценность, но исключительно коллекционную.

