Левитт: Трамп и Рютте обсудят возможный выход США из НАТО

Президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудит вопрос о возможном выходе США из альянса. Об этом в беседе с журналистами сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, стороны коснутся этой резонансной темы уже в ближайшие часы. Пресс-секретарь также подчеркнула, что по завершении официального мероприятия президент может лично проинформировать общественность о принятых решениях и деталях диалога.

Ранее Трамп уже высказывал резкую критику в адрес союзников по оборонному блоку. В начале апреля в беседе с журналистами издания Telegraph Трамп признался, что всерьез задумывается о выходе страны из альянса. Основной причиной такого недовольства стала позиция партнеров, которые отказались поддержать Вашингтон в проведении военной операции, направленной против Ирана.

Президент неоднократно подчеркивал, что при нынешних обстоятельствах США больше не нуждаются в услугах НАТО, если другие участники не готовы разделять общие задачи и содействовать ключевым кампаниям американской армии. Сообщается, что сегодняшняя встреча в Вашингтоне должна внести ясность в дальнейшую стратегию взаимодействия сторон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.