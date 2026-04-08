Трамп и Рютте обсудят возможный выход США из НАТО

Лилия Килячкова
Американский лидер намерен поднять вопрос о прекращении членства Вашингтона в альянсе во время переговоров с генсеком организации.

Левитт: Трамп и Рютте обсудят возможный выход США из НАТО

Президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудит вопрос о возможном выходе США из альянса. Об этом в беседе с журналистами сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, стороны коснутся этой резонансной темы уже в ближайшие часы. Пресс-секретарь также подчеркнула, что по завершении официального мероприятия президент может лично проинформировать общественность о принятых решениях и деталях диалога.

Ранее Трамп уже высказывал резкую критику в адрес союзников по оборонному блоку. В начале апреля в беседе с журналистами издания Telegraph Трамп признался, что всерьез задумывается о выходе страны из альянса. Основной причиной такого недовольства стала позиция партнеров, которые отказались поддержать Вашингтон в проведении военной операции, направленной против Ирана.

Президент неоднократно подчеркивал, что при нынешних обстоятельствах США больше не нуждаются в услугах НАТО, если другие участники не готовы разделять общие задачи и содействовать ключевым кампаниям американской армии. Сообщается, что сегодняшняя встреча в Вашингтоне должна внести ясность в дальнейшую стратегию взаимодействия сторон.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

21:42
Пентагон заявил о тяжелом состоянии нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи
21:39
Делегацию США на переговорах с Ираном возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс
21:35
Трамп и Рютте обсудят возможный выход США из НАТО
21:30
Фото перед убийством: последние минуты жизни семилетней девочки попали на камеру
21:22
Нетаньяху заявил о нераспространении перемирия с Ираном на Ливан
21:16
Долг из прошлого: швейцарец требует от РЖД и мэрии Петербурга 614 миллионов рублей

Сейчас читают

Отзыв иска и потепление с Баку: почему Иран освободил французских шпионов
Чистый результат: скандал с Ханде Эрчел получил неожиданный финал
Подпись под давлением? Дело о наследстве ветерана ВОВ проверят эксперты
Черный день для Земли: что будет с человечеством, если спутники отключатся

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео