Трамп объявил коммунизм главной угрозой для США

Американский президент Дональд Трамп снова подверг критике коммунизм и его сторонников. В своей социальной сети Truth Social он заявил, что «красная угроза» является величайшей угрозой для США.

В своей публикации глава государства приравнял коммунистическую идеологию к двумя мировыми войнами, атакой Японии на порт Перл-Харбор в декабре 1941 года и терактом 11 сентября 2001 года.

«Коммунизм — величайшая угроза нашей стране со времен Первой мировой войны, Второй мировой войны, Перл-Харбора или 9/11», — подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома неоднократно высказывался насчет левых политических идей и коммунистов. Он считает, что, несмотря на привлекательность, коммунизм всегда заканчивается нищетой. При этом президент уверен, что мог бы стать величайшим коммунистом в истории.

В 2019 году Трамп на Генассамблее ООН заявил, что коммунизм приносят бедность и страдания, а сторонников левых взглядов он называл «радикальных социалистов, угрожающих американскому образу жизни».

Ранее бывший президент США Джо Байден обвинил действующий американский истеблишмент в коррупции, которая, по его словам, обострилась при Трампе.

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