Иран заявил о нарушении США трех пунктов мирного предложения

США уже нарушили три из десяти пунктов мирного предложения Ирана до начала официальных переговоров. Об этом сообщил председатель парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф. Информацию он опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам Галибафа, американский президент Дональд Трамп ранее признавал иранский план рабочей основой для переговоров, однако, по мнению парламентария, Вашингтон уже нарушил ключевые положения. Речь идет о несоблюдении режима прекращения огня в Ливане, нарушении воздушного пространства Ирана с помощью беспилотного летательного аппарата в районе города Лар и отрицании права Тегерана на обогащение урана. В таких условиях, подчеркнул Галибаф, проведение двустороннего прекращения огня или переговоров теряет смысл.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что новые переговоры между странами пройдут 11 апреля в Исламабаде. По ее словам, президент США направляет для этого свою переговорную команду.

В ночь на 8 апреля Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану еще на две недели. Главным условием стала полная разблокировка Ормузского пролива. Одновременно Соединенные Штаты получили от Тегерана десятипунктное предложение по урегулированию конфликта.

Американский лидер при этом отметил готовность возобновить боевые действия, если переговоры не приведут к соглашению, устраивающему Вашингтон.

