Пыталась избавиться от зависимости: всемирно известная звезда соцсетей умерла в 26 лет
Блогер часто рассказывала подписчикам о проблемах с алкоголем.
Фото: Instagram*/zepa__alc9
The Sun: в 26 лет умерла популярная японская блогер Zepa
Популярная японская ютубер и стример Zepa ушла из жизни в 26 лет. Ее фанаты не могут смириться с утратой. Об этом сообщает The Sun.
Zepa была настоящей звездой социальных сетей. Она снимала модные видео в стиле Jirai-kei — в мрачном, готическом и, одновременно, милом образе.
Кроме этого, Zepa проводила прямые эфиры, где дегустировала разные напитки, делилась личными переживаниями и откровенно рассказывала о проблемах с алкоголем и суицидальными мыслями. Она также говорила о семейных трудностях и нападках в интернете.
На момент смерти у нее было около 1,4 миллиона подписчиков в социальных сетях.
Внезапная смерть и прощание
О смерти Zepa стало известно 6 апреля через социальную сеть X. В официальном заявлении ее команды говорилось, что смерть произошла неожиданно. В публикации также отметили, что похороны прошли в узком кругу семьи, и выразили благодарность фанатам за поддержку и доброту, оказанную звезде при жизни. Официальная причина смерти не раскрывается.
Реакция фанатов
Сразу после новости о ее кончине фанаты заполнили соцсети соболезнованиями и воспоминаниями о Zepa.
«Она была молодой, красивой и талантливой — это действительно разбивает сердце», — написал один из подписчиков.
«За ней хотелось наблюдать в самые трудные дни. В те ночи, когда тебе хотелось посмеяться, или в ночи, когда не хотелось думать вовсе, Зепа был рядом», — добавил другой фанат блогера.
Борьба с алкоголем и откровения
Некоторые подписчики вспоминали, как Zepa открыто говорила о своей проблеме с алкоголем и пыталась ее преодолеть.
«Она действительно пыталась избавиться от алкоголя, превратила свою проблему в способ повысить осведомленность об алкоголизме и сохранить продуктивность. Мне грустно, что все так закончилось», — написали фанаты.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
87%
