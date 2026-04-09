Пыталась избавиться от зависимости: всемирно известная звезда соцсетей умерла в 26 лет

The Sun: в 26 лет умерла популярная японская блогер Zepa

Популярная японская ютубер и стример Zepa ушла из жизни в 26 лет. Ее фанаты не могут смириться с утратой. Об этом сообщает The Sun.

Zepa была настоящей звездой социальных сетей. Она снимала модные видео в стиле Jirai-kei — в мрачном, готическом и, одновременно, милом образе.

Кроме этого, Zepa проводила прямые эфиры, где дегустировала разные напитки, делилась личными переживаниями и откровенно рассказывала о проблемах с алкоголем и суицидальными мыслями. Она также говорила о семейных трудностях и нападках в интернете.

На момент смерти у нее было около 1,4 миллиона подписчиков в социальных сетях.

Внезапная смерть и прощание

О смерти Zepa стало известно 6 апреля через социальную сеть X. В официальном заявлении ее команды говорилось, что смерть произошла неожиданно. В публикации также отметили, что похороны прошли в узком кругу семьи, и выразили благодарность фанатам за поддержку и доброту, оказанную звезде при жизни. Официальная причина смерти не раскрывается.

Реакция фанатов

Сразу после новости о ее кончине фанаты заполнили соцсети соболезнованиями и воспоминаниями о Zepa.

«Она была молодой, красивой и талантливой — это действительно разбивает сердце», — написал один из подписчиков.

«За ней хотелось наблюдать в самые трудные дни. В те ночи, когда тебе хотелось посмеяться, или в ночи, когда не хотелось думать вовсе, Зепа был рядом», — добавил другой фанат блогера.

Борьба с алкоголем и откровения

Некоторые подписчики вспоминали, как Zepa открыто говорила о своей проблеме с алкоголем и пыталась ее преодолеть.

«Она действительно пыталась избавиться от алкоголя, превратила свою проблему в способ повысить осведомленность об алкоголизме и сохранить продуктивность. Мне грустно, что все так закончилось», — написали фанаты.

