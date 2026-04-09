«Мэр-неделька»: как глава Нововоронежа продержался на своем посту только 7 дней

Жители города не успели проверить, будет ли верен чиновник своим предвыборным обещаниям.

Фото, видео: Администрация городского округа города Нововоронежа; 5-tv.ru

Глава небольшого городка Нововоронежа Юрий Черенков сегодня получил прозвище «мэр-неделька», установив своеобразный рекорд. Он занимал пост мэра ровно семь дней, пока его не задержали по подозрению в получение взятки.

«Я должен создать уют, тепло, светло, комфортно, чтобы можно было выйти погулять. То есть все для того, чтобы спокойно город развивался и в нем было комфортно существовать», — говорил врио мэра Нововоронежа Юрий Черенков ранее.

Жители Нововоронежа так и не узнали, насколько светлым у них было бы будущее с Черенковым. Но «мэр-неделька» точно войдет в историю своей стремительной и яркой карьерой.

