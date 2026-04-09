Не простуда, а боррелиоз: какие признаки клещевой инфекции легко спутать с ОРВИ

|
Алексей Мокряков
Важно помнить о ключевых различиях заболеваний.

Симптомы боррелиоза, которые легко спутать с простудой

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Терапевт Титаренко: Ранние проявления клещевого боррелиоза можно спутать с ОРВИ

Ранние проявления клещевого боррелиоза нередко принимают за обычную вирусную инфекцию. Об этом порталу Газета.ру рассказала врач-терапевт Ольга Титаренко.

«На ранней стадии человек ощущает слабость, озноб, ломоту в суставах и мышцах, а также головную боль, как при любой ОРВИ. Ситуация осложняется сезонным совпадением: пик активности клещей приходится на весну и осень — время, когда люди традиционно ожидают простуд», — уточняет эксперт.

По словам специалиста, ключевое отличие заключается в отсутствии насморка, кашля и боли в горле. При этом пациенты могут ощущать «кочующую» боль в суставах, а на коже иногда появляется характерное постепенно увеличивающееся в размерах пятно, напоминающее мишень,

Эксперт уточнила, что инкубационный период болезни может длиться от нескольких дней до месяца. Если вовремя не распознать заболевание, оно способно привести к поражению нервной системы, сердца и суставов. Врач также напомнила о необходимости быстро удалить клеща и в течение месяца внимательно следить за состоянием здоровья, поскольку раннее лечение позволяет полностью справиться с инфекцией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
78.30
-0.45 91.56
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:45
Сколько стоит подготовить авто к лету: цены неприятно выросли
9:36
Мясо, а не соя: как выбрать хорошую колбасу
9:31
Пасхальный тираж «Русского лото» объединит людей вокруг благотворительности
9:18
Только при свидетелях: экс-солист «На-На» Паша Соколов про встречи с фанатками
9:12
Замерзла заживо: тело женщины нашли в морозильной камере
9:05
Трамп: Иран откажется от ядерного оружия, а Ормузский пролив будет открыт

