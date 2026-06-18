Бетонный потолок, стеклянный гардероб и цветной унитаз: модные тренды в дизайне

Ремонт глазами современного дизайнера все чаще напоминает не уютное гнездышко, а лофтовое пространство или художественную мастерскую. Но всегда ли красота требует жертв?

Программа Пятого канала «Стройнадзор» заглянула в квартиру, где смело отказались от стандартов, и узнала, какие необычные решения действительно облегчают жизнь, а какие превращаются в настоящую головную боль.

Необычная полка в необычную квартиру

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Екатерина Зинкевич превратила свою квартиру в креативное пространство. Например, кухонный фартук она сделала из листов алюминия!

«Купила вот так вот, бежала по строительному магазину и купила. Мне в принципе кажется, что металл, как ни странно, это материал очень про кухню и про еду, потому что на кухнях в ресторане используется довольно много металла», — объясняет владелица квартиры.

От верхних шкафов на кухне Екатерина отказалась — в пользу открытых полок. Сейчас это очень модно! Правда, протирать пыль придется намного чаще.

«Недостаток хранения в этой зоне я компенсировала тем, что по этой стене у меня шкафы от потолка до пола, и там достаточно много мест хранения», — говорит Зинкевич.

Хозяйка собирается дополнить интерьер функциональной полкой за диваном. Такая конструкция заменяет журнальный столик, помогает экономить пространство. На ней можно разместить декор, домашние растения, пульты, а с помощью встроенной розетки — без проблем зарядить телефон или ноутбук.

Ведущий программы Филипп Курочкин решил помочь владелице квартиры воплотить интересную идею в жизнь. Но сначала он оценит необычный ремонт девушки.

«А скажи, а что за столешница у тебя какая-то оригинальная?» — спрашивает ведущий.

«Да, это МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности (англ. Medium-Density Fibreboard) — прим. ред.), покрытый микроцементом».

«А на цементе готовить удобно? В плане того, что если что-то порезать, что-то протекло, ножом просто и процарапать?»

«Очень удобно, на самом деле это довольно износостойкий материал, который предусматривает и долгий контакт с водой, и взаимодействие с какими-то острыми предметами», — отвечает Зинкевич.

Теперь самое время делать функциональную полку с розетками за изголовьем дивана.

«А скажи, что это за материал?»

«Это плита МДФ — спрессованные древесные опилки».

«А почему именно такой материал? Почему не дерево?»

«Дерево, на самом деле, хоть и красивое, но имеет нестабильную поверхность своего волокна. Оно со временем может гулять, разбухать, как-то деформироваться. C МДФ такого не будет».

Команда фиксирует специальные крепежи — коническую стяжку — в деталях. А с помощью уже других винтов собирает корпус. Полка готова! Осталось ее задекорировать и установить розетку.

Екатерина осталась довольна: полка отлично вписалась в ее необычную квартиру. Если вы тоже хотите дополнить свой интерьер нестандартными решениями, но не уверены в своих силах — обращайтесь к профессионалам. Они придумают, как совместить красоту и функциональность.

Модные дизайнерские решения

www.globallookpress.com/Daniel Schoenen

Какие необычные решения сейчас популярны? И что доставит хозяевам только хлопоты? Цветная сантехника — выглядит стильно, но без специального покрытия будет радовать внешним видом совсем недолго. Краска начинает стираться и облезать.

«Если нет бюджета и он ограничен, лучше не уходить в эти дебри, потому что самые практичные будут белые унитазы, белые ванны и хромированные смесители», — объясняет дизайнер Александра Новикова.

Стеклянные гардеробные, по словам дизайнеров, подходят не каждому. Они дорогие и тяжелые, и за такими створками не спрятать беспорядок. Но у них есть свои преимущества.

«Мне заказчица потом сказала, что это лучшее из всех решений, которое было в квартире. Потому что ей как раз очень нравится, когда там включен свет, а во всей комнате он не горит. Свет проходит сквозь стекло, давая какие-то интересные тени, блики», — делится Новикова.

Кстати, некоторые необычные решения помогут сэкономить. Например, бетонные потолки уже не ассоциируются с незаконченным ремонтом.

«Их покрывают какими-то лаками либо грунтовками, ну просто чтобы не сыпался с них никакой материал. Понятно, что освещение решают за счет каких-то других зон либо накладной проводкой», — объясняет дизайнер.