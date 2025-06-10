От романа до детектива: пять знаменитых экранизаций «Алых парусов» Грина

За все время карьеры Грин опубликовал около 400 литературных произведений, на которые было снято 40 полнометражных и короткометражных экранизаций.

«Алые паруса» писались целых шесть лет и в 1923 году наконец увидели свет. Спустя 45 лет сюжет книги стал не просто буквами на бумаге, а целой темой общегородского праздника ленинградских выпускников. Но еще до всех событий была снята легендарная экранизация, а в последующем и несколько других.

«Алые паруса» 1961 года

Кадр из к/ф «Алые паруса», реж. Александр Птушко, 1961 г.

Всего было создано пять фильмов, а наиболее запоминающейся стала мелодрама Александра Птушко 1961-го. На тот момент режиссера все знали по знаменитым сказочным работам — «Золотой ключик», «Садко», «Каменный цветок» и «Илья Муромец». Решив взяться за историю про капитана Грея и юную Ассоль, он попал под натиск непонимания от коллег. Для них идея романа была не совсем актуальна, чтобы ее экранизировать, поскольку не отвечала поставленным целям кинопроизводства в целом.

Тест: Хорошо ли вы знаете «Алые паруса» Александра Грина?

Птушко удалось уговорить киностудию, и ему выделили скромный бюджет, потому что уже заведомо пророчили фильму низкие рейтинги. Но даже этого его не испугало, и на роль второстепенных героев он позвал известных в то время артистов Ивана Переверзева, Николая Волкова, Сергея Мартинсона, Александра Хвылю и Зою Федорову.

Найти актеров главных ролей было сложнее. Поначалу рассматривалась Людмила Гурченко для исполнения Ассоль, но по какой-то причине режиссер передумал, назначив малоизвестную молдавскую актрису с фамилией Маркач. Такое положение дел взволновало команду создателей, тогда художник-постановщик привел на площадку Лидию Вертинскую с дочерьми. Ее младшая — 15-летняя Анастасия, была с короткой стрижкой и в спортивных штанах, что совсем выбивало женственность и легкость, присущую Ассоль. Но преображение, сделанное гримерами и стилистами, так поразило Птушко, что на роль главной героини была утверждена именно она.

Сама девушка вспоминала съемки позитивно, но отмечала строгость режиссера. По ее рассказам, крик или громкие высказывания Птушко можно было услышать даже в самых укромных уголках площадки. Из-за плотного графика Вертинская отставала от школьной программы, и ей пришлось перевестись в вечернюю школу. Там она раздавала автографы учителям и не знала трудностей в учебе.

Василий Лановой, который был на десять лет старше Вертинской, шел на пробы Грея с непреодолимой уверенностью. В его биографии на тот момент уже присутствовали «Аттестат зрелости» и «Как закалялась сталь». Актер был прав, после него поиски кандидатур завершились. Лановой идеально подходил для игры молодого принца: аккуратная внешность, вежливые манеры и врожденный аристократизм.

Снимали кино в Коктебеле, Ялте, Пицунде и Баку с помощью двух кораблей, паруса которых сшили из ткани для галстуков пионеров. На камере, как оказалось, цвет передавался не алым, а темно-кирпичным, поэтому операторам пришлось заняться фильтрами, чтобы передать картинку в нужном цвете. Съемки осложнялись тем, что от морской воды цвет парусов сильно портился, по этой причине работать приходилось быстро.

Корабль так впечатлял своим масштабом и красотой, что Лановой даже уговорил Птушко переместиться из Коктебеля в Ялту, чтобы сделать там сюрприз своей жене Тамаре. Почти весь город собрался на берегу, когда парусник причалил в город. Актер сошел с корабля и подарил букет удивленной супруге.

Мнения о готовой картине среди критиков и обычных зрителей разделились: первые осудили ее за слишком яркие цвета, тяжелую игру актеров и чрезмерную прямолинейность сюжета, а вторые были в восторге от фильма. Сторонницей профессиональных экспертов стала и жена Грина. На ее взгляд, сюжет сильно отличался от самой повести.

Но на популярность даже слова знатоков не смогли повлиять, а дует Вертинской и Ланового прозвали лучшей парой советского кино. Игра в «Алых парусах» для них стали ключевым событием в карьере. Именно после них актрису позвали в «Человека-амфибию», а ее коллега стал главным советским исполнителем лирических ролей.

«Алые паруса» 1978 года

Кадр из к/ф «Алые паруса», реж. Борис Степанцев, 1978 г.

Специалисты отмечают, что назвать экранизацией фильм 78-го года довольно трудно, так как он больше похож на телевизионный вариант литературных чтений. Своего рода мюзикл — три актера стоят перед камерой и читают по ролям, действий в кадре никаких нет, а на фоне прослеживается голубой фон, напоминающий небосвод и синее море, с палубой парусника. Игра света «впечатляет» — на грустных моментах тускнеет, а на радостных, наоборот, светлеет.

Слова из произведения совсем не изменены. За автора текст читает Андрей Попов. Роль Ассоль исполняет Елена Коренева, которая выглядит довольно взросло для героини, которой от 17 до 20 лет. Грея изображает Евгений Герасимов.

Работа больше подойдет для ценителей театрального искусства или современного формата — аудиокниги.

«Ассоль» 1982 года

Кадр из к/ф «Алые паруса», реж. Борис Степанцев, 1982 г.

«Ассоль» Бориса Степанцева — самая неординарная экранизация среди представленных. Операторы и режиссер решили поиграться с картинкой и цветокоррекцией. У зрителей складывалось впечатление, что их буквально пытались загипнотизировать.

В конце все вовсе стало алым: от неба и до кожи людей. Видимо, в этом был глубокий смысл и олицетворение самих парусов, но разгадать такой ребус довольно сложная задача.

Будут тебе «Алые паруса»: какие книги похожи на роман-феерию Грина

Если в предыдущем фильме актеры были взрослыми или грубыми для главных персонажей, то в «Ассоль» они чересчур нежные и светлые, из-за чего представление о героях тоже портится. Сами артисты не произносят ни слова. Ассоль исполнила советская певица Елена Зайцева, а Грэя изобразил актер Артур Харитонов.

«Правдивая история об Алых парусах» 2010 года

Кадр из к/ф «Правдивая история об Алых парусах», реж. Александр Стеколенко, 2010 г.

В «Правдвиой истории об Алых парусах», срежиссированной Александром Стеколенко, приняли участие Вероника Иващенко, Александр Бухаров, Юрий Стоянов, Эвклид Кюрдзидис.

У создателя получилось сделать из романтичной истории Грина настоящий детектив с подменой Грея, погонями и расследованием. Все действия происходят в современном мире, где классическую версию «Алых парусов» сделали с элементами приключений.

Высоких рейтингов у картины нет из-за того, что публике не хватило того волшебства, присущего старой доброй сказке писателя.

«Алые паруса» 2022 года

Кадр из к/ф «Алые паруса», реж. Пьетро Марчелло, 2022 г.

Самую позднюю версию создал итальянский режиссер Пьетро Марчелло. Странами производства стали Франция, Италия и Германия. От произведения Грина осталось лишь название.

В фильме 2022 года Ассоль зовут Жюльетта, которая не уплывает на сказочном паруснике, а улетает на самолете. Грэя тоже изменили — он летчик по имени Жан. Сыграл главные роли дебютантка Жюльет Жуан и актер Луи Гаррель.

«Алые паруса»: история кораблей шоу с 1968 года до наших дней

Сюжет, соответственно, разворачивается в новой эпохе, в новой стране и под другим углом. Любителей авангардного кино картина может заинтересовать, но поклонников фантастичности советского писателя явно не удовлетворит.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.