В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА произошел пожар на нефтетерминале

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов нанесли удар по Краснодарскому краю. В результате массированной атаки беспилотников на нефтяном терминале произошел пожар. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в мессенджере МАКС.

Возгорание произошло в поселке Чушка. Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации огня. Информация о пострадавших среди работников объекта не поступала.

Также в оперштабе уточнили, что в результате атаки БПЛА в двух муниципалитетах края зафиксировано падение обломков БПЛА на территории частных домов. На месте работают сотрудники экстренных служб. Мирные граждане, предварительно, не пострадали.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции, о ходе которой президент России объявил 24 февраля 2022 года. Чаще всего от действий противника — ВСУ — страдает мирное население, в том числе дети.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки ВСУ на Керченский полуостров погибли четыре человека. Как отметил губернатор Крыма Сергей Аксенов, жертвами стали гражданские. Один из мирных жителей скончался в результате удара по парому «Панагия».

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