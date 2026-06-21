Собянин поздравил столичных медиков с профессиональным праздником

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 25 0

Он пожелал московским медикам крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и новых достижений в работе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником в своем канале в мессенджере «Макс». Он пожелал всем, кто трудится в этой отрасли, крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и новых достижений в работе. 

«Нет ничего дороже здоровья, нет никого важнее врачей. В этой простой истине — неизмеримая ценность вашего благородного труда, который сопровождает человека с самых первых мгновений жизни. Московские медики — это высокий профессионализм, новейшие технологии, сложнейшие операции и современные методы реабилитации. Это светлые головы и золотые руки, чуткость и эмпатия», — написал Мэр Москвы в мессенджере МАКС. 

Сергей Собянин поблагодарил столичных медиков за то, что они возвращают москвичам радость и полноту жизни, дарят надежду и делают всё, чтобы надежды сбылись.

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