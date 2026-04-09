Деревянная церковь загорелась на северо-востоке Москвы

Алексей Мокряков
Есть пострадавшие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Здание церкви Тихона Задонского на северо-западе Москвы загорелось. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Речь идет о деревянном строении по адресу: Майский просек, 5с1.

Первоначально охрана на территории храма сообщала, что людей внутри горящего здания нет. Однако позже выяснилось, что пожарные спасли из огня двоих человек.

Личности пострадавших на данный момент неизвестны. На месте продолжают работать экстренные службы.

UPD. 03:34 9 апреля 2026

Пожар произошел не в самой церкви, а в соседнем здании — предварительно в скитской трапезной, котельной на первом этаже строения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбраться из горящей машины, когда счет идет на секунды. Иногда просто физически невозможно покинуть автомобиль — так, например, недавно случилось в Китае. Двери машины оказались заблокированы, а выбраться пассажирам удалось только после того, как окно было разбито камнем. А что если прийти на помочь некому? Собрали главные советы.

