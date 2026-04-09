Ядовитая жажда внимания: женщина пыталась убить ребенка ради «драмы»

Она годами травила малышку опасными лекарствами, чтобы оказаться в «центре событий».

People: женщина пыталась убить ребенка ради привлечения внимания

В Шотландии местную жительницу Лору Дочерти признали виновной в неоднократных попытках преднамеренного убийства маленького ребенка путем введения ей рецептурных препаратов для взрослых. Об этом сообщает People.

Согласно данным судебного разбирательства, обвиняемая систематически давала девочке сильные обезболивающие и антидепрессанты, которые не были ей назначены. Эти действия привели к тому, что у ребенка, которой на момент начала преступлений было всего два года, начались тяжелые судороги и припадки.

Суд установил, что преступная деятельность Дочерти продолжалась два года. Судья Майкл О’Грэди, характеризуя поведение женщины, подчеркнул, что она действовала с поразительным коварством, раз за разом обманывая не только врачей и медицинских сестер, но и социальных работников.

По мнению следствия и суда, единственным мотивом подсудимой было желание привлечь к себе внимание окружающих и создать ситуацию искусственного драматизма.

«Вы, должно быть, понимали, какую боль, страх и несчастье вы причиняли этому ребенку; более того, вы видели и слышали это своими собственными глазами и ушами», — цитирует судью первоисточник.

На текущий момент Лора Дочерти ожидает окончательного приговора, который должен быть оглашен в июне. В марте судья назначил проведение специальной экспертизы по оценке рисков,. Ее результаты могут позволить суду приговорить женщину к пожизненному ограничению свободы.

Такая мера в шотландском праве подразумевает неопределенный срок заключения, при котором решение о возможном освобождении принимается властями только после полной уверенности в безопасности осужденной для общества.

Жизнь пострадавшей девочки удалось спасти исключительно благодаря профессионализму врачей и парамедиков, которые вовремя оказывали помощь после вызванных отравлением приступов.

