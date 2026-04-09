В Госдуме предупредили о возможных провокациях ВСУ на парад Победы в Москве

Евгения Алешина
Потребуются беспрецедентные меры безопасности.

Журавлев: ВСУ намерены запустить рой БПЛА и попытаться сорвать парад Победы

ВСУ могут попытаться сорвать парад в честь Дня Победы в Москве при помощи роя беспилотников. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в интервью «Абзацу».

С самого начала СВО проводить парад Победы стало довольно опасно, поэтому требуются беспрецедентные меры безопасности, подчеркнул Журавлев.

«Тем не менее в прошлом году, когда отмечалась юбилейная дата, все прошло штатно. И укронацистам не удалось испортить нам праздник. Они, вне всякого сомнения, будут пробовать сделать что-либо и в этом году», — сказал он.

Депутат выразил надежду, что в этом году все будет спокойно. Пока что приглашения на парад не рассылались.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ готовят провокации с использованием западного химоружия. Иностранные наемники и западные спецслужбы активно поставляют на Украину крупные партии различных отравляющих веществ. Киев развернул собственную лабораторную сеть. По данным постпреда России при Организации по запрещению химического оружия Владимира Тарабрина, вероятнее всего, провокации будут на территории Донбасса.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:05
Финал близко: главные загадки «Извне» и теории, которые все объясняют
12:55
Путин не принимал решения о трехдневном пасхальном перемирии
12:50
«Уже договорились»: Пашинян рассказал о следующей встрече с Путиным
12:42
Хотел перезарядить оружие: в США объяснили, почему Трамп пошел на перемирие с Ираном
12:36
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света
12:27
В России могут ввести штрафы до 30 тысяч рублей для самокатчиков-нарушителей

Сейчас читают

Мужская отстраненность: почему супруги «тихо увольняются» из брака
Угроза в косметичке: как привычные средства вызывают зависимость
Синдром заботливой матери: зачем женщина сделала своего сына «больным»
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео