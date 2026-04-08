Тревожная новость, которая касается планов Украины. Как рассказал «Известиям» постпред России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин, иностранные наемники и западные спецслужбы активно поставляют в соседнюю с нами страну крупные партии различных отравляющих веществ.

Как стало известно, Киев развернул также собственную лабораторную сеть. Все это говорит о том, что Украина готовится к новым провокациям. Вероятнее всего, на территории Донбасса, чтобы после обвинить во всем Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ночной массированной атаки украинских беспилотников на Луганск пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, вражеские БПЛА ударили по многоквартирным домам и частному сектору в Артемовском районе города. Все трое пострадавших госпитализированы, жителей поврежденных домов эвакуировали, среди них есть несовершеннолетний ребенок.

