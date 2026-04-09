Мужчина лишился рук и ног после визита к стоматологу

Дарья Орлова
Рядовой осмотр обернулся для него инвалидностью и борьбой за выживание.

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

В США Дэвон Вантерпул перенес ампутацию всех четырех конечностей после того, как обычный осмотр у зубного врача спровоцировал развитие тяжелого заражения крови. Об этом сообщает издание People.

Мужчина лишился всей правой ноги и правой руки, а также левой ноги ниже колена и левого предплечья. Операции стали единственным способом спасти жизнь пациента, у которого на фоне заболевания начался стремительный процесс некроза тканей.

Как пояснила партнерша пострадавшего, госпитализация потребовалась практически сразу после визита в клинику, так как состояние американца стало критическим.

Вантерпул изначально пришел в кабинет стоматолога для проведения планового профилактического осмотра. Во время медицинских манипуляций у него возникло сильное воспаление десен, сопровождавшееся обильным кровотечением. Спутница Дэвона полагает, что именно через эти открытые поврежденные участки слизистой патогенные бактерии смогли беспрепятственно проникнуть в кровоток.

Первые тревожные симптомы проявились по возвращении домой: у мужчины начался сильный озноб, открылась рвота и возникло расстройство кишечника. Женщина приняла решение экстренно доставить его в медицинское учреждение, где врачи подтвердили развитие сепсиса.

В больнице состояние больного продолжало стремительно ухудшаться. Для поддержания жизненно важных функций организма медики были вынуждены подключить пациента к аппарату жизнеобеспечения. Гангрена и отмирание тканей не оставили хирургам выбора, кроме проведения серии ампутаций.

