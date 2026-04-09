«Наглые дебилы»: бывший директор Пушкинского музея жестко прошлась по зумерам

Елизавета Лихачева рассказала, что ее раздражает в нынешней молодежи и почему любовь все испортила.

Бывший директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева жестко раскритиковала зумеров, рассказав, что ее сильно в них раздражает. Об этом она поделилась в интервью журналисту Саше Сулим.

Искусствовед пояснила, что речь идет о тех, кто родился, начиная с конца 1990-х годов. По ее мнению, главная причина всех бед этого поколения — в слишком сильной любви и опеке их родителей.

«Как правило, это наглые и невоспитанные дебилы. Мы их так любили, старались делать все для того, чтобы у них было все, чего не было у нас. Мы их вырастили в комнатах с мягкими стенами», — заявила искусствовед.

В итоге, по ее мнению, зумеры выросли «странными существами» с потребительским отношением ко всему, а также с полным отсутствием пиетета перед другими.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Эвелина Бледанс раскрыла причину инфантильности зумеров. Многие молодые люди откладывают выбор жизненного пути, поскольку понимают, что взрослая жизнь потребует ответственности и самодисциплины. Зумеры привыкли к комфортным условиям, когда базовые потребности закрываются без значительных усилий, из-за чего их мотивация к активным действиям и построению карьеры снижается.

