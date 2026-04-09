В России могут ввести штрафы до 30 тысяч рублей для самокатчиков-нарушителей

В 2026 году могут принять закон о штрафах за превышение скорости, езду вдвоем и другие нарушения правил на электросамокатах. Об этом 9 апреля сообщил один из авторов инициативы, зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. Документ был принят в первом чтении еще в 2024 году и сейчас дорабатывается ко второму.

По словам сенатора, санкции должны быть существенными. Предлагается штрафовать на пять тысяч рублей за превышение скорости и на 30 тысяч — за управление самокатом в нетрезвом виде. Также обсуждаются наказания за поездки вдвоем.

Шейкин отметил, что в Москве Госавтоинспекция уже проводит рейды и выписывает штрафы самокатчикам. Он выразил надежду, что после принятия закона нарушать правила станут реже.

Ранее в Санкт-Петербурге поддержали обращение к главе Минтранса с предложением запретить езду по тротуарам на электровелосипедах, используемых в коммерческих целях. Дептранс Москвы совместно с Минтрансом также работают над поправками, которые запретят тяжелым электросамокатам и велосипедам передвигаться по тротуарам. Столичные власти намерены передавать в курьерские службы и ГИБДД данные о нарушениях.

