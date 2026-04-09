Верховный суд признал движение «Мемориал»* экстремистским

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Деятельность организации теперь полностью запрещена на территории страны.

За что движение «Мемориал»* признали экстремистским

Верховный суд России удовлетворил иск Министерства юстиции России (Минюста) и официально признал международное общественное движение «Мемориал»* экстремистской организацией. Его деятельность теперь полностью запрещена на территории страны. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

«Под воздействием деструктивной идеологии, на которой базируется деятельность организации, ее участники совершают экстремистские преступления. В отношении шести лиц вынесены обвинительные приговоры за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда.

Заседание проходило в закрытом режиме. Известно, что в зале суда находились дипломаты из Франции, Германии, Чехии и Швеции.

Еще в декабре 2021 года деятельность общественного движения была ликвидирована по иску Генеральной прокуратуры. Во время разбирательств гособвинитель подчеркивал, что работа организации была направлена на реабилитацию нацистских преступников и дискредитацию российских органов власти. Также отмечалось, что деятельность движения способствовала формированию ложного образа СССР как террористического государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что издание «Bild на русском»** внесли в реестр иноагентов. Его обвиняют в распространении недостоверной информации о российских властях и формировании негативного образа Вооруженных сил, а также в публикации материалов иноагентов.

* — признана иногентом и экстремисткой в России, ее деятельность запрещена.

** — признано иноагентом на территории России.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:22
«Против наших интересов»: Такер Карлсон призвал США дистанцироваться от Израиля
16:04
15:50
Увольнение за обед: юрист объяснил правила наказания за запахи пищи в офисе
15:40
Собакам вход разрешен: в центре Москвы пройдет маркет для домашних животных
15:30
Опасная привычка: почему нельзя читать новости сразу после пробуждения
15:20
Собянин: в пасхальные дни в Москве запустят дополнительные автобусы до кладбищ

Сейчас читают

В России могут ввести штрафы до 30 тысяч рублей для самокатчиков-нарушителей
«Не в Москве и не в Киеве»: Зеленский допустил проведение встречи с Путиным в США
Финал близко: главные загадки «Извне» и теории, которые все объясняют
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео