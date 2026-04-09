Слишком большая вероятность: может ли астероид 2024 YR4 столкнуться с Землей

НАСА: вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей более одного процента

Американское космическое агентство НАСА заявило, что открытый в декабре 2024 года астероид 2024 YR4 остается единственным известным небесным телом, чья вероятность столкновения с Землей превышает один процент.

По данным на официальном портале ведомства, потенциальная дата удара — 22 декабря 2032 года.

Размер астероида, по оценкам ученых, может достигать 90 метров в диаметре. Это в три-четыре раза больше Челябинского метеорита, упавшего на Урале 15 февраля 2013 года. Тот объект имел размер около 19,8 метра, и его падение привело к травмам более 1,6 тысячи человек, 52 из которых были госпитализированы.

долгое время угроза падения астероидов оставалась лишь теорией, пока в 2004 году не был открыт астероид Апофис. По словам эксперта, изначально его размер оценивали примерно в полкилометра, но позже уточнили до 400 метров. Расчеты показали около 5% вероятности столкновения с Землей, что при массе небесного тела в 50 миллионов тонн означало бы катастрофу глобального масштаба, сравнимую с сотнями бомб, сброшенных на Хиросиму.

Открытие Апофиса стало толчком к укреплению международного сотрудничества: научное сообщество объединило усилия для уточнения орбиты, задействовав все доступные ресурсы, включая российские телескопы. Однако точные данные удалось получить лишь спустя семь лет — в 2011 году ученые подтвердили, что астероид разминется с нашей планетой.

Тем не менее, Апофис еще напомнит о себе: 13 апреля 2029 года он пролетит на расстоянии всего 30 тысяч километров от поверхности Земли — ниже геостационарных спутников. Специалист не исключает, что он может повредить какой-либо аппарат на орбите.

