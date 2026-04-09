Астероид Апофис на подлете: «сотни Хиросим» и сближение, которое напугало мир

Научный сотрудник Эйсмонт: Земле угрожает астероид Апофис весом 50 млн тонн

Долгое время опасность столкновения Земли с астероидами оставалась скорее теорией. Ученые понимали, что в прошлом подобные катастрофы уже происходили, и вероятность их повторения существует. Однако реального повода для срочных действий не было — до начала 2000-х.

Ситуация резко изменилась в 2004 году, когда был обнаружен астероид, позже получивший имя Апофис. Именно этот объект стал переломным моментом в восприятии космических угроз и заставил научное сообщество всерьез задуматься о защите планеты.

«В 2004 году был открыт астероид Апофис. Поначалу его размеры оценивались примерно в полкилометра. Он оказался поменьше, 400 метров», — рассказал 5-tv.ru ведущий научный сотрудник отдела космической баллистики и математической обработки данных Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт.

Первичные расчеты оказались тревожными: вероятность столкновения с Землей оценивалась примерно в 5%. Для астрономии это крайне высокий показатель, особенно учитывая возможные последствия.

«Я скажу, какая масса у этого астероида: примерно 50 миллионов тонн. Если измерять в тротиловом эквиваленте — это сотни бомб, сброшенных на Хиросиму. То есть это катастрофа глобального масштаба. Пострадают все, даже те, кто будут довольно далеко», — пояснил эксперт.

Именно тогда стало понятно: речь идет не о гипотетической угрозе, а о вполне реальном сценарии, к которому человечество оказалось не готово.

«Бог разрушения» и паника нулевых

Астероид получил свое имя не случайно. В древнеегипетской мифологии Апоп — это гигантский змей хаоса, стремящийся уничтожить мир. Когда ученые осознали параметры объекта и его потенциальную опасность, название «Апофис» показалось пугающе уместным.

Диаметр космического тела составляет около 370–400 метров, а его масса достигает десятков миллионов тонн. Это древний обломок, сформировавшийся еще на заре Солнечной системы и миллиарды лет путешествовавший в космосе, прежде чем пересечь орбиту Земли.

В середине 2000-х годов расчеты орбиты вызывали серьезную тревогу. Вероятность столкновения в те годы оценивалась на уровне нескольких процентов, а сам астероид получил четвертый уровень по Туринской шкале опасности — беспрецедентный случай.

СМИ активно подхватили тему, заговорив о возможном «конце света», а ученые по всему миру начали срочно уточнять данные, используя все доступные ресурсы.

Семь лет ожидания и облегчение

Чтобы точно определить траекторию Апофиса, потребовались годы наблюдений и расчетов. Это был долгий и напряженный процесс, в котором участвовали астрономы из разных стран.

«Пришлось ждать довольно долго — семь лет. В 2011 году только было определено, что да, промахивается этот астероид, не попадет в Землю», — успокоил Эйсмонт.

В итоге выяснилось, что в 2029 году столкновения не произойдет. Это стало большим облегчением для научного сообщества и позволило снизить уровень тревоги.

Однако история на этом не закончилась. Апофис по-прежнему остается объектом пристального внимания, поскольку его орбита проходит в опасной близости от Земли.

Сближение, которого еще не было

Несмотря на то, что прямое столкновение исключено, в апреле 2029 года человечество станет свидетелем уникального события.

«13 апреля 2029 года этот астероид пролетит на расстоянии 30 тысяч километров от поверхности Земли. Это ниже, чем летают спутники на геостационарной орбите (36 тысяч). В принципе, может какой-то спутник повредить», — предположил Эйсмонт.

Это расстояние по космическим меркам считается крайне малым. Апофис пройдет ближе, чем многие искусственные спутники, и станет самым крупным объектом, когда-либо приближавшимся к Земле на такой дистанции в современной истории.

Жители Европы, Азии и Африки смогут увидеть его невооруженным глазом — как яркую движущуюся точку на небе.

Что может пойти не так

Современные расчеты показывают, что риск столкновения минимален. Однако ученые подчеркивают: космос остается непредсказуемой средой.

Даже незначительное изменение скорости астероида — всего на несколько сантиметров в секунду — способно сместить его траекторию на тысячи километров. На это могут повлиять различные факторы, включая столкновения с другими объектами или внутренние процессы самого астероида.

Кроме того, при сближении с Землей на Апофис будут действовать мощные гравитационные силы. Они могут вызвать так называемые «астероидные землетрясения» — с выбросом пыли и изменением формы объекта, что в свою очередь способно скорректировать его дальнейшее движение.

Если бы он все-таки упал

Ученые часто моделируют гипотетический сценарий падения Апофиса, чтобы понять масштаб возможных последствий.

При столкновении с Землей энергия удара составила бы тысячи мегатонн в тротиловом эквиваленте — в десятки тысяч раз больше, чем взрыв в Хиросиме. Это привело бы к образованию гигантского кратера, разрушению инфраструктуры в радиусе сотен километров и мощнейшей ударной волне.

Если бы астероид упал в океан, возникло бы цунами высотой в сотни метров, способное уничтожить прибрежные города.

При этом важно понимать: Апофис слишком мал, чтобы вызвать глобальное вымирание. Однако региональная катастрофа могла бы быть колоссальной.

Почему Апофис стал переломным моментом

Открытие этого астероида стало поворотной точкой для всей науки. Именно после него началось активное развитие систем наблюдения за потенциально опасными объектами и формирование международных программ по планетарной защите.

Апофис показал: угроза из космоса — не фантастика, а реальность, к которой нужно быть готовыми.

И хотя в 2029 году Земля избежит столкновения, сам факт такого близкого сближения уже вошел в историю — как напоминание о том, насколько уязвима наша планета перед силами космоса.

