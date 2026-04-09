Сувенир из Египта: тату хной оставило пятилетнему мальчику шрам на всю жизнь

Daily Mirror: мальчик получил химический ожог после нанесения тату черной хной

В Египте пятилетний ребенок получил серьезный химический ожог и глубокий шрам в форме дракона после нанесения временной татуировки черной хной. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел во время семейного отдыха в Шарм-эль-Шейхе, куда 36-летняя Кирсти Кэмпбелл Рассел приехала вместе с партнером и пятью детьми. Во время прогулки по местному торговому центру семья решила сделать временные рисунки на коже.

Для младшего сына, Мейсона Абрамса, выбрали изображение дракона на правом предплечье. Мать мальчика отметила, что мастер заверил их в полной безопасности процедуры, однако последствия проявились лишь спустя десять дней, когда основной краситель начал смываться.

На месте рисунка у ребенка возникло сильное раздражение. Кожа стала красной и приподнятой, образовав отчетливый рельефный контур дракона.

«Я заметила, что это аллергическая реакция, и почувствовала вину, хотя мы спрашивали, безопасно ли это. Мастер показывал нам фотографии малышей с такими же татуировками, и мы доверились ему», — сказала мать мальчика.

После консультации с врачом выяснилось, что причиной стал состав красителя. Специалист объяснил, что вместо натуральной коричневой хны использовалась так называемая «черная хна». В ее состав часто входит парафенилендиамин — агрессивное химическое вещество, которое легально можно использовать только в красках для волос, но оно категорически запрещено для нанесения непосредственно на кожу из-за риска возникновения ожогов и долгосрочной аллергии.

Британский фонд кожи предупредил, что подобные реакции могут приводить к образованию шрамов, которые остаются на теле навсегда. Теперь Мейсону требуется особый уход: врачи рекомендовали тщательно защищать поврежденный участок кожи от солнечных лучей и постоянно использовать крем с высоким SPF-фактором до полного заживления.

Кирсти Кэмпбелл Рассел призывает туристов быть предельно осторожными и всегда проверять состав красителей перед процедурой. Она подчеркнула, что настоящая хна должна иметь коричневатый или оранжевый оттенок, в то время как черный цвет состава почти всегда сигнализирует о наличии опасных химических добавок. Женщина выразила серьезные опасения, что ее сын останется с «пожизненной татуировкой» в виде шрама.

