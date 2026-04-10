Метеоризм в космосе: астронавтам «Артемиды-2» запретили пускать газы

Лилия Килячкова
Биологические процессы человеческого организма могут стать причиной катастрофы на борту космического корабля.

Метеоризм в космическом корабле может привести к пожару

Dexerto: метеоризм на борту космического корабля может привести к пожару

Газы, выделяемые членами экипажа корабля «Орион», представляют собой серьезную угрозу возгорания в замкнутом пространстве. Об этом сообщает портал Dexerto.

Четверо участников лунной миссии «Артемида-2» должны строго контролировать свое состояние, так как избыточное скопление определенных химических соединений в воздухе может привести к пожару. Специалист по науке и технологиям Дэн Рискин пояснил, что продукты жизнедеятельности человека в условиях невесомости содержат легковоспламеняющиеся метан и водород.

Ситуация осложняется тем, что через несколько часов после старта, который состоялся 1 апреля, на корабле вышел из строя высокотехнологичный туалет стоимостью около 23 миллионов долларов.

Эксперты отмечают, что проблема гигиены и запахов в космосе стоит очень остро, так как астронавты лишены возможности принимать душ, а системы фильтрации воздуха не всегда справляются с нагрузкой. Рискин сравнил атмосферу на борту с запахом переносного туалета на музыкальном фестивале.

Еще в 1960-х годах ученые пытались разработать специальную диету для уменьшения метеоризма, однако выяснилось, что при пониженном давлении объем выделяемых газов только увеличивается.

