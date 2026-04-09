«Россия ждет гостей»: Лавров о Международном фестивале молодежи в 2026 году

Элина Битюцкая
Министр подчеркнул, что предыдущий форум, состоявшийся в 2024 году, доказал отсутствие какой-либо изоляции страны.

Россия проведет Международный фестиваль молодежи в 2026 году и будет рада принять участников из разных стран. Об этом на презентации фестиваля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Курс на самоорганизацию молодежи, вовлечение молодых людей в значимые общенациональные международные проекты — осознанный выбор российского общества», — сказал министр.

Лавров добавил, что Россия ждет гостей из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.

По его словам, прошлый форум и деятельность международных объединений, созданных по его итогам, доказали, что молодежь готова и хочет работать на благо гармоничного развития всего мира.

«Как это и было два года назад, когда все убедились, что никакой изоляции нашей страны не существует и что молодежь со всех концов земли искренне хочет здесь бывать, знакомиться со своими сверстниками, искать что-то новое для себя», — подытожил глава МИД.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 февраля отмечал, что русская культура должна быть частью всего мира, так как ни одна культура не может развиваться в изоляции.

При этом художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов назвал глупцами всех, кто пытается отменить культуру РФ.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
«Искал легких денег»: мужчина украл яйцо Фаберже стоимостью 2,2 миллиона фунтов
20:52
Глава Мурома раскрыл причину массового отравления жителей
20:45
Нарушить ПДД будет сложнее: как работает мобильный комплекс скрытого контроля ГАИ
20:30
Выпил — удар по поджелудочной, закусил — риск камней: как правильно выйти из поста
20:22
В России с июля станет обязательным заполнение ИНН при переводах через СБП
20:15
Сувенир из Египта: тату хной оставило пятилетнему мальчику шрам на всю жизнь

Сейчас читают

Долгожданное потепление: когда в Москву вернется весенняя жара
«Запретить их нельзя»: юрист объяснил, можно ли уволить работника за татуировки
Ужинает с геями* и молчит: чем занимается Джо Байден на пенсии
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео