Путин запретил испытательный срок для мам с детьми до трех лет

Светлана Стофорандова Журналист

Закон вступит в силу с 1 сентября.

Могут ли мамам назначать испытательный срок на работе

Российские работодатели не смогут назначать испытательный срок матерям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет. Соответствующий закон уже подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее такая льгота действовала только для женщин с детьми до полутора лет. Теперь этот период решили увеличить вдвое. Поправки в Трудовой кодекс России вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Как сообщает «Газета.ру», авторы инициативы подчеркнули, что воспитание ребенка до трех лет — это период максимальной нагрузки на женщину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России разрабатывается законопроект о списании кредитов для женщин в декрете. Документ уже внесен на рассмотрение и предусматривает введение моратория на начисление пени и штрафов для матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Как заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, молодые мамы не должны оказываться в долговой яме из-за штрафов финансовых организаций.

