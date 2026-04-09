Более 72 миллионов россиян воспользовались сервисом «Жизненные ситуации»

|
Светлана Стофорандова
Благодаря ему услуги на портале Госуслуги теперь можно оформить за три дня.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Более 72 миллионов россиян стали пользователями сервиса «Жизненные ситуации». Об этом заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко сообщил на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

«Жизненные ситуации» — это специальные разделы на портале Госуслуги, где все необходимые документы и справки сгруппированы по одной теме. Например, если человек выходит на пенсию или поступает в вуз, ему не нужно искать разные ведомства — все собрано в одном окне. Сейчас на портале доступно уже 70 таких сценариев.

«У нас уже больше 72 миллионов человек воспользовалось „Жизненными ситуациями“, это какой-то космический рост за последние два года, в сотни раз увеличивается масштаб пользователей», — сказал вице-премьер.

Григоренко также подчеркнул, что такой подход избавил людей от бюрократии. Например, количество необходимых документов, которые должны представить пользователи для получения услуг, сократилось в девять раз.

«Сроки больше чем в пять раз сокращаются. У нас на сегодняшний день, допустим, средний срок получения услуг в „Жизненной ситуации“ — это три дня», — добавил заместитель председателя правительства России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Госуслугах предложили создать сервис знакомств. Новый ресурс мог бы не только помогать в поиске партнера, но и предлагать дополнительные инструменты поддержки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.84
-0.46 90.88
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:36
Публичное фиаско: в Британии обсуждают российский корабль в Ла-Манше
23:24
Аятолла Моджтаба Хаменеи: Иран хочет мира, но не собирается отказываться от своих прав
23:00
С ИИ на «ты»: почти три четверти россиян за год пробовали работать с нейросетями
22:51
Иран потребовал от США и Израиля компенсацию за нанесенный ущерб
22:43
«В пределах досягаемости»: Трамп указал на скорое достижение соглашения с Ираном
22:38
Сейчас читают

Репетиция перед высадкой на Луну: НАСА переносит старт «Артемиды-3»
Астероид Апофис на подлете: «сотни Хиросим» и сближение, которое напугало мир
Ядовитая жажда внимания: женщина пыталась убить ребенка ради «драмы»
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео