Более 72 миллионов россиян воспользовались сервисом «Жизненные ситуации»

Благодаря ему услуги на портале Госуслуги теперь можно оформить за три дня.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
Более 72 миллионов россиян стали пользователями сервиса «Жизненные ситуации». Об этом заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко сообщил на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.
«Жизненные ситуации» — это специальные разделы на портале Госуслуги, где все необходимые документы и справки сгруппированы по одной теме. Например, если человек выходит на пенсию или поступает в вуз, ему не нужно искать разные ведомства — все собрано в одном окне. Сейчас на портале доступно уже 70 таких сценариев.
«У нас уже больше 72 миллионов человек воспользовалось „Жизненными ситуациями“, это какой-то космический рост за последние два года, в сотни раз увеличивается масштаб пользователей», — сказал вице-премьер.
Григоренко также подчеркнул, что такой подход избавил людей от бюрократии. Например, количество необходимых документов, которые должны представить пользователи для получения услуг, сократилось в девять раз.
«Сроки больше чем в пять раз сокращаются. У нас на сегодняшний день, допустим, средний срок получения услуг в „Жизненной ситуации“ — это три дня», — добавил заместитель председателя правительства России.
