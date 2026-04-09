Более 72 миллионов россиян воспользовались сервисом «Жизненные ситуации»

Более 72 миллионов россиян стали пользователями сервиса «Жизненные ситуации». Об этом заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко сообщил на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

«Жизненные ситуации» — это специальные разделы на портале Госуслуги, где все необходимые документы и справки сгруппированы по одной теме. Например, если человек выходит на пенсию или поступает в вуз, ему не нужно искать разные ведомства — все собрано в одном окне. Сейчас на портале доступно уже 70 таких сценариев.

«У нас уже больше 72 миллионов человек воспользовалось „Жизненными ситуациями“, это какой-то космический рост за последние два года, в сотни раз увеличивается масштаб пользователей», — сказал вице-премьер.

Григоренко также подчеркнул, что такой подход избавил людей от бюрократии. Например, количество необходимых документов, которые должны представить пользователи для получения услуг, сократилось в девять раз.

«Сроки больше чем в пять раз сокращаются. У нас на сегодняшний день, допустим, средний срок получения услуг в „Жизненной ситуации“ — это три дня», — добавил заместитель председателя правительства России.

