Матвиенко вручила госнаграды участникам СВО в Калининградской области

Лилия Килячкова

Торжественное собрание было приурочено к 81-й годовщине исторического штурма и взятия Кенигсберга.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Калининградской области вручила государственные награды военнослужащим, проявившим себя в ходе специальной военной операции.

Торжественное собрание было приурочено к 81-й годовщине исторического штурма и взятия Кенигсберга. В мероприятии приняли участие высокопоставленные лица, включая губернатора региона Алексея Беспрозванных и командующего Балтийским флотом адмирала Сергея Липилина. Также на встрече присутствовали ветераны, представители кадетского корпуса и родственники военнослужащих.

«Это важное напоминание и нынешнему, и будущим поколениям о том, что история вашего региона неразрывно связана с подвигом советских солдат и офицеров, которые в ходе тяжелейших, кровопролитных боев за Восточную Пруссию разгромили мощную нацистскую группировку и приблизили нашу Великую Победу. С тех пор Калининградская область навсегда стала неотъемлемой частью России», — заявила Матвиенко во время своего выступления.

Помимо чествования участников СВО, председатель Совфеда поздравила жителей с 80-летием со дня образования области. Она подчеркнула значительные успехи субъекта в социально-экономическом развитии и напомнила о трудовом героизме первых переселенцев, которые в послевоенные годы поднимали город из руин.

«После Великой Отечественной войны Калининградская область стала важным промышленным центром тогда нашей страны, Советского Союза. Здесь были созданы портовые мощности, судоремонтное и судостроительное предприятия, не говоря уже про добычу и переработку янтаря», — отметила Матвиенко.

Также Матвиенко акцентировала внимание на особом стратегическом статусе региона, назвав дважды Краснознаменный Балтийский флот ключевым форпостом, обеспечивающим безопасность российских интересов в Балтийском море.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

