Музей космонавтики показал уникальную ЭКГ Гагарина перед полетом в космос

В Москве открылась выставка к 65-летию полета Гагарина в космос

В московском Музее космонавтики открылась масштабная экспозиция «Сердце первого», приуроченная к 65-летию полета Героя Советского Союза Юрия Гагарина в космос. Символическую ленту перерезали Герой России Антон Шкаплеров, космонавт Олег Артемьев и Герой Советского Союза Александр Лавейкин. Кадры с церемонии публикует 5-tv.ru.

Название выставки отсылает к уникальному артефакту — подлинной электрокардиограмме Юрия Гагарина, снятой прямо перед стартом, которую может посмотреть каждый посетитель музея. На ленте видно, что сердце космонавта билось ровно и спокойно.

Во время церемонии открытия космонавты выступили с поздравительной речью. Так, Антон Шкаплеров подчеркнул, что музей показывает лишь малую часть своих сокровищ, призывая москвичей возвращаться в учреждение снова и снова.

«Все, что вы видите здесь в музее, это десятая часть того, что хранится в архиве музея, даже меньшая часть. Каждый раз находишь новое», — сказал Шкаплеров.

Кроме того, Олег Артемьев напомнил, что полет 12 апреля — это результат упорного труда огромного коллектива людей, которые готовили Гагарина к подвигу.

«Наша Земля существует примерно четыре миллиарда лет, и осталось ей существовать тоже примерно четыре миллиарда (лет. — Прим. ред.), не так уж и много. И как сказал Циолковский (Константин Циолковский — русский и советский ученый. — Прим. ред.), придет время, когда мы все должны будем покинуть нашу Землю. Так вот подвиг Юрия Гагарина заключается в том, что он первый среди всего человечества совершил этот шаг», — сказал Александр Лавейкин.

Все желающие смогут посетить выставку до 5 июля 2026 года.

