Рютте сообщил о разработке детального плана помощи НАТО в защите Ормузского пролива

Марк Рютте предложил помощь НАТО в защите Ормузского пролива

НАТО готово подключиться к разработке стратегии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Марк Рютте.

«Коалиция из 34 стран… начала разрабатывать детальные планы относительно возможной миссии в Ормузском проливе — кто, где и что делает. Думаю, это первый шаг. Если НАТО сможет помочь — разумеется, НАТО здесь, и нет причин не оказывать помощь. Мы будем действовать, если это будет полезно», — сказал он.

Однако для предоставления помощи необходимо получить единогласное одобрение всех стран-членов НАТО и четко установить сроки. Генсек подчеркнул, что если организация сможет сыграть свою роль, то это будет очень ценно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ормузский пролив открыт для судов, включая американские, но только с согласия Ирана и при отсутствии враждебных действий. Безопасный проход стал возможен на время мирного соглашения между Ираном, США и Израилем.

