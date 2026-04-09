Иран допустил проход судов США через Ормузский пролив
Тегеран заявил, что американские корабли могут пройти пролив лишь при отсутствии враждебных действий.
Фото: Reuters/Stringer
Ормузский пролив открыт для судов США, но проход возможен с согласия Ирана
Заместитель главы МИД Ирана заявил, что Ормузский пролив открыт, в том числе для судов США, однако их проход возможен только с согласия Тегерана и при отсутствии враждебного поведения. Об этом сообщает ТАСС.
«В течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен благодаря координации с вооруженными силами Ирана и с должным учетом технических ограничений», — уточнил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Активная фаза конфликта между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля. В ответ на удары коалиции Тегеран перекрыл стратегическую артерию, по которой проходит около 20% мировых поставок нефти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели, добавив, что условием для принятия этого решения было согласие Ирана на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива.
Ранее 5-tv.ru писал, что Иран рассматривает возможность введения платы за проход через Ормузский пролив.
81%
