Иран допустил проход судов США через Ормузский пролив

|
Элина Битюцкая
Тегеран заявил, что американские корабли могут пройти пролив лишь при отсутствии враждебных действий.

В МИД Ирана назвали условия для прохода судов США

Фото: Reuters/Stringer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана Ормузский пролив

Ормузский пролив открыт для судов США, но проход возможен с согласия Ирана

Заместитель главы МИД Ирана заявил, что Ормузский пролив открыт, в том числе для судов США, однако их проход возможен только с согласия Тегерана и при отсутствии враждебного поведения. Об этом сообщает ТАСС.

«В течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен благодаря координации с вооруженными силами Ирана и с должным учетом технических ограничений», — уточнил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Активная фаза конфликта между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля. В ответ на удары коалиции Тегеран перекрыл стратегическую артерию, по которой проходит около 20% мировых поставок нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели, добавив, что условием для принятия этого решения было согласие Ирана на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран рассматривает возможность введения платы за проход через Ормузский пролив.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
78.30
-0.45 91.56
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

