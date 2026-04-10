Российские войска продолжают наступать на Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Институте президентского фонда Рональда Рейгана, добавив, что линия фронта, по его мнению, движется в «неправильном направлении».

Он отметил, что, общее положение в зоне боевых действий остается не в пользу киевского режима.

«В целом линия фронта все еще движется в неправильном направлении — очень медленно, но все же. В общем плане вы все еще видите, что движение идет в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России», — сказал генсек.

Рютте заявил, что из-за трудностей, с которыми сталкивается ВСУ на поле боя, киевский режим не может разговаривать с Москвой с позиции силы. Он также добавил, что разговоров о членстве Украины в НАТО речи нет.

Кроме того, генсек признал, что альянс много лет расширяет свое присутствие у российских границ — в странах «восточного фланга».

Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО. Министру обороны страны Андрею Белоусову поручено приостановить боевые действия на всех направлениях.

