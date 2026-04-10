В НАТО признали продвижение российских войск на Украине

Мурад Устаров
Генсек заявил о проблемах у ВСУ на поле боя.

Наступление России на Украине — новости

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Российские войска продолжают наступать на Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Институте президентского фонда Рональда Рейгана, добавив, что линия фронта, по его мнению, движется в «неправильном направлении».

Он отметил, что, общее положение в зоне боевых действий остается не в пользу киевского режима.

«В целом линия фронта все еще движется в неправильном направлении — очень медленно, но все же. В общем плане вы все еще видите, что движение идет в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России», — сказал генсек.

Рютте заявил, что из-за трудностей, с которыми сталкивается ВСУ на поле боя, киевский режим не может разговаривать с Москвой с позиции силы. Он также добавил, что разговоров о членстве Украины в НАТО речи нет.

Кроме того, генсек признал, что альянс много лет расширяет свое присутствие у российских границ — в странах «восточного фланга».

Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО. Министру обороны страны Андрею Белоусову поручено приостановить боевые действия на всех направлениях.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:11
Зеленский поддержал предложенное Россией пасхальное перемирие
0:58
Израиль нарушил договоренности с США по участию Ливана в перемирии
0:32
Поругались и разделились: на Камчатке пропала группа туристов
0:21
В НАТО признали продвижение российских войск на Украине
0:14
Рютте сообщил о разработке детального плана помощи НАТО в защите Ормузского пролива
23:58
Кирилл Дмитриев в США встречается с представителями администрации Трампа — какие темы на повестке

Сейчас читают

Репетиция перед высадкой на Луну: НАСА переносит старт «Артемиды-3»
Астероид Апофис на подлете: «сотни Хиросим» и сближение, которое напугало мир
Унес секрет в могилу: в тюрьме умер мужчина, убивший беременную от него 13-летнюю девочку
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео