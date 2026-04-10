В Петербурге началась массовая борьба с крысами

В Петербурге и Ленинградской области объявлена настоящая война крысам. Роспотребнадзор обязал бороться с грызунами абсолютно всех: и местные власти, и управляющие компании и все организации, за которыми закреплена территория. Травить будут до конца весны. А вот насколько это безопасно для людей и домашних животных, выяснил корреспондент «Известий» Егор Еперев.

В меню у крыс, которые вдруг захотят заглянуть на трапезу в этот подвал, зерновые брикеты. И этот обед будет последним в их жизни.

«Заключили договор со специализированной организацией, которая, не прерывая процесса, каждый месяц приносит новую отраву. Раскладывает…» — говорит Сергей Левицкий, председатель ТСЖ «Озерки-1».

Главный санитарный врач Петербург объявил о массовой «дератизации». Город атаковали крысы — талая вода затопила норы, поэтому они вышли на поверхность. Людей не боятся абсолютно.

А вот люди боятся… даже очень.

«Здесь иногда не подойти, даже страшно. Здесь такое шуршание Конечно, хочется что-то, чтобы с этим сделали», — говорит местная жительница.

«Вот у меня там клумбочка. Я иногда там начинаю возиться… и они шуруют туда-сюда», — говорит другая петербурженка.

В одном из дворов петербуржцы, не дожидаясь, пока до них дойдет очередь, сами заткнули входы в крысиные норы. Оттуда теперь торчат стеклянные бутылки. Эффект, говорят специалисты, сомнительный — с грызунами все-таки борются иначе.

Самое очевидное — помогают уличные коты. С единичными особями дома можно справиться с помощью ловушек и капканов. Лучший способ — химическая отрава. Избавляет от крупных колоний на больших территориях.

Приманок для крыс разное множество: в виде гранул — более мягкие с тестом в основе или другие, которые хорошо подойдут для улицы, у них в составе парафин, поэтому они не размываются дождем. Грызунам можно устроить настоящий пир — приманка со вкусом рыбы, шоколада. Вопреки стереотипам, не самый любимый сыр. А еще — главное лакомство — со вкусом пива!

Страшный сон всех владельцев собак. Питомец, гуляющий без намордника, находит на улице крысиную отраву и пробует ее. Хотя профессиональные дератизаторы уверяют — приманка горькая и вряд ли собаки захотят ее проглотить.

«Вопрос восприятия конкретного яда, который используется для грызунов. То есть к ним есть, скажем так, резистентность у домашних животных, но при этом она отсутствует у грызунов. Поэтому сопротивляемость организма иная. И в дозах, которые необходимы для умерщвления, совершенно разные», — говорит Павел Шаффер, руководитель дезслужбы.

То есть отравиться все-таки можно. А если порода мелкая — не исключено, что все закончится совсем плохо. А еще яркий цвет может привлечь детей. Но для этого и существуют четкие правила, которые призваны предотвратить несчастные случаи.

«(Использовать. — Прим. ред.) в местах, недоступных для детей и домашних животных, отдельно от пищевых продуктов и фуража. Они помещаются на специальные подложки в закрывающиеся пронумерованные одноразовые или многоразовые контейнеры» — говорят нормы СанПиНа.

«Тот контейнер, куда непосредственно помещается приманка. Сюда проникает грызун, поедает… То есть это и для того, чтобы исключить доступ других особей сюда, и в том числе, для того, чтобы не разносилась приманка отправленная по производству», — говорит Павел Шаффер, руководитель дезслужбы.

Провести дератизацию до конца мая обязаны и предприниматели. Контроль строгий, отчеты нужно сдать в Роспотребнадзор. Конечно, это дополнительные затраты, но соблюдение санитарных норм — в интересах самого бизнеса, особенно когда речь идет о продуктовых магазинах или кафе.

