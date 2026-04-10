Эпштейн с мужем не знакомил: главные заявления Мелании Трамп по делу скандального финансиста

Мелания Трамп заявила, что Эпштейн не знакомил ее с мужем

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что покойный финансист Джеффри Эпштейн не знакомил ее с Дональдом Трампом. Об этом она рассказала во время своего выступления в Белом доме.

По словам супруги президента США, их первая встреча состоялась за год до знакомства с преступником в 2000 году. Мелания подчеркнула, что различные слухи на эту тему сильно портят ее репутацию.

«У меня никогда не было отношений с Эпштейном или его сообщницей Максвелл. Я не жертва Эпштейна», — сказала Трамп.

Джеффри Эпштейна арестовали в 2019 году. Его обвиняли в эксплуатации несовершеннолетних и организации преступной сети. В том же году он покончил с собой в тюремной камере.

В январе этого года был завершен процесс рассекречивания материалов, объем которых превысил 3,5 миллиона различных медиафайлов и других документов. В них фигурируют десятки имен членов королевских семей, государственных деятелей ряда стран, дипломатов, бизнесменов и ученых из других городов и стран.

