Эпштейн с мужем не знакомил: главные заявления Мелании Трамп по делу скандального финансиста

Мурад Устаров

Супруга президента заявила, что такие слухи портят ее репутацию.

Фото: www.globallookpress.com/Consolidated News Photos/Andrew Thomas - CNP

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что покойный финансист Джеффри Эпштейн не знакомил ее с Дональдом Трампом. Об этом она рассказала во время своего выступления в Белом доме.

По словам супруги президента США, их первая встреча состоялась за год до знакомства с преступником в 2000 году. Мелания подчеркнула, что различные слухи на эту тему сильно портят ее репутацию.

«У меня никогда не было отношений с Эпштейном или его сообщницей Максвелл. Я не жертва Эпштейна», — сказала Трамп.

Джеффри Эпштейна арестовали в 2019 году. Его обвиняли в эксплуатации несовершеннолетних и организации преступной сети. В том же году он покончил с собой в тюремной камере.

В январе этого года был завершен процесс рассекречивания материалов, объем которых превысил 3,5 миллиона различных медиафайлов и других документов. В них фигурируют десятки имен членов королевских семей, государственных деятелей ряда стран, дипломатов, бизнесменов и ученых из других городов и стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что пострадавшие от действий Эпштейна женщины подали в суд на Министерство финансов за разглашение их тайны.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.84
-0.46 90.88
-0.68
