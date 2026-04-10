Не украшения, а эмоции: Лорак рассказала, как ее радует муж

Певица Лорак рассказала о подарках, которые ей делает муж

Отметившая первую годовщину свадьбы певица Ани Лорак рассказала об изменениях в ее семейной жизни. В интервью 7Дней.ru она заявила, что отношения с мужем после штампа в паспорте только укрепились.

Исполнительница также сообщила, что супруг предпочитает дарить не материальные подарки, а эмоции. По ее словам, чаще всего такие сюрпризы оказываются романтическими путешествиями.

«Наша любовь — это самый главный подарок! И еще муж мне часто дарит романтические путешествия», — сказала Ани Лорак.

Супругом певицы является инструктор по йоге и потомок африканских шаманов Исаак Виджраку. Их свадьба состоялась в феврале 2025 года на Мальдивах. Они решили отпраздновать это мероприятие без гостей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виджраку не только оказывает поддержку артистке, но и влияет на ее творчество. В частности, он стал соавтором трека Alive, который вышел недавно.

