День братьев и сестер отмечается 10 апреля: история и традиции праздника

В мире 10 апреля отмечается День братьев и сестер

Сегодня, 10 апреля, весь мир отмечает День братьев и сестер — праздник, который не имеет пока официального статуса, но с каждым годом становится все популярнее. Эта дата — отличный повод, чтобы связаться с родными людьми и пожелать им всего наилучшего. Подробнее об истории и традициях праздника рассказал портал URA.RU.

История Дня братьев и сестер

Праздник появился благодаря идее американки Клаудии Эварт, которая в детстве пережила утрату брата и сестры. В 1995 году она предложила создать День братьев и сестер — в память о своих родных, а дата — 10 апреля — выбрана в честь дня рождения ее сестры.

Идея Эварт нашла отклик в обществе, и традиция поздравлять своих родных 10 апреля быстро распространилась. Для продвижения праздника во всем мире и возрождением семейных ценностей в 1999 появился фонд The Siblings Day Foundation. Сегодня этот день признан в большинстве штатов страны.

При этом в разных странах есть похожие праздники. Так, в Индии отмечают Ракша Бандхан, в этот день сестры повязывают братьям защитную нить, а те обещают им заботу и поддержку. В Непале в рамках фестиваля Тихар проводится аналогичный день Бхай Тика.

Традиции праздника

Широко этот день празднуют пользователи социальных сетей — они публикуют фотографии и различные истории, сопровождая все тематическими хэштегами.

Смысл этого дня прост — напоминание о том, что любые жизненные обстоятельства никогда не будут преградой для общения со своими братьями и сестрами. Ведь отношения с родными людьми нужно беречь и укреплять.

