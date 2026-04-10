На Камчатке спасли еще трех пропавших туристов

Спасатели нашли живыми еще трех членов туристической группы, которая потерялась во время похода в Камчатском крае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Известно, что оставшихся путешественников нашли представители наземной группы, которая участвовала в спасательной операции. Таким образом, в результате работ выжили пять человек, еще двое — погибли.

Ранее сообщалось, что группа лыжников отправилась в поход в стороны Авачинского перевала на Камчатке. По дороге у участников произошел конфликт и двое из них приняли решение пойти короткой дорогой, имея при себе средства связи и палатки.

Оставшаяся часть компании продолжила путь по главной. Они не выходили на связь несколько дней, не имея при себе теплых вещей и мобильных телефонов.

Тела двух погибших нашли за перевалом, на том месте сейчас находятся специалисты, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Еще двух туристов доставили на базу.

